Эвакуация населения объявлена под Краснодаром из-за бомбы времён ВОВ

В посёлке Ильич Темрюкского района во время земельных работ наткнулись на бомбу, которая лежит там со времён Великой Отечественной войны. Было принято решение эвакуировать население, пока сапёры не разберутся с ней. Об этом сообщает в своём телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

«В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации. Она начнётся 19 ноября с 12.00. Сейчас в посёлке идёт подворовой обход — людей предупреждают об эвакуации. Занятия в садиках и школах посёлка отменили», — сказано в публикации.

Специалисты готовятся приступить к обезвреживанию и извлечению взрывоопасного предмета. Всего будет эвакуировано порядка 1800 жителей. Для них были обустроены пункты временного размещения. Как только сапёры закончат работу, жители смогут вернуться в свои дома.