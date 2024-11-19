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19 ноября, 07:16

Эвакуация населения объявлена под Краснодаром из-за бомбы времён ВОВ

В Краснодарском крае нашли бомбу времён Великой Отечественной войны

В посёлке Ильич Темрюкского района во время земельных работ наткнулись на бомбу, которая лежит там со времён Великой Отечественной войны. Было принято решение эвакуировать население, пока сапёры не разберутся с ней. Об этом сообщает в своём телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

«В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации. Она начнётся 19 ноября с 12.00. Сейчас в посёлке идёт подворовой обход людей предупреждают об эвакуации. Занятия в садиках и школах посёлка отменили», — сказано в публикации.

Специалисты готовятся приступить к обезвреживанию и извлечению взрывоопасного предмета. Всего будет эвакуировано порядка 1800 жителей. Для них были обустроены пункты временного размещения. Как только сапёры закончат работу, жители смогут вернуться в свои дома.

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В сентябре похожий случай произошёл в Сербии, однако тогда бомба времён Первой мировой войны была найдена в сербской столице. Снаряд был обнаружен на глубине восьми метров, а его вес составлял около 280 кг.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ann1bel

Владимир Озеров
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