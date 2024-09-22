Бомбу времён Первой мировой нашли в Белграде около здания парламента

Во время строительных работ в центре Белграда рядом со зданием парламента Сербии обнаружили бомбу времён Первой мировой войны. Снаряд калибра 305 мм и весом более 280 кг вывезли и обезвредили, передаёт пресс-служба МВД Сербии в Facebook*.

Бомбу обнаружили на глубине восемь метров. Строительная машина практически врезалась в неё. Снаряд принадлежал армии Австро-Венгрии времён Первой мировой. Уточняется, что в Сербии подобные находки не редкость, но уникальность именно этой бомбы заключается в том, что она долгое время лежала в многолюдном месте около парламента.