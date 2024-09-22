Бомбу времён Первой мировой нашли в Белграде около здания парламента
Обезвреживание бомбы времён Первой мировой в Белграде. Фото. © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Во время строительных работ в центре Белграда рядом со зданием парламента Сербии обнаружили бомбу времён Первой мировой войны. Снаряд калибра 305 мм и весом более 280 кг вывезли и обезвредили, передаёт пресс-служба МВД Сербии в Facebook*.
Обезвреживание бомбы времён Первой мировой в Белграде. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Бомбу обнаружили на глубине восемь метров. Строительная машина практически врезалась в неё. Снаряд принадлежал армии Австро-Венгрии времён Первой мировой. Уточняется, что в Сербии подобные находки не редкость, но уникальность именно этой бомбы заключается в том, что она долгое время лежала в многолюдном месте около парламента.
Подобные «сюрпризы» иногда находят и на территории России. Так, начале сентября в Краснодарском крае обнаружили полутонную бомбу времён Великой Отечественной войны. А под Петербургом мужчина решил распилить найденный взрывной экспонат. Снаряд сдетонировал, спасти дачника не удалось.
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