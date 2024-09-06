В Краснодарском крае обнаружили полутонную бомбу времён ВОВ
В Краснодарском крае нашли полутонную бомбу. Обложка © Telegram / «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»
В селе Мысхако Краснодарского края обнаружена 500-килограммовая бомба времён Великой Отечественной Войны. Об этом рассказал глава города Новороссийска Андрей Кравченко в своём телеграм-канале.
«Все заявки в оперативные службы направлены. Казаки на месте дежурят круглосуточно», — пишет глава города.
Чиновник добавил, что сапёры запланировали ликвидацию бомбы в субботу на территории полигона в Раевской.
Недавно в Санкт-Петербурге рабочие во время земельных работ нашли немецкую авиационную бомбу, пролежавшую в грунте со времён Великой Отечественной войны. Прибывшие на место пиротехники извлекли снаряд из земли, после чего обезвредили его и отвезли на спецполигон для утилизации.