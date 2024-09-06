В Краснодарском крае обнаружили полутонную бомбу времён ВОВ

Недавно в Санкт-Петербурге рабочие во время земельных работ нашли немецкую авиационную бомбу, пролежавшую в грунте со времён Великой Отечественной войны. Прибывшие на место пиротехники извлекли снаряд из земли, после чего обезвредили его и отвезли на спецполигон для утилизации.