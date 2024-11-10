Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что жалеет о словах про сброс бомбы на Лондон
После новости о том, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на Лондон необходимо скинуть бомбу. Теперь трёхкратная олимпийская чемпионка призналась, что жалеет о сказанном.
«Наверное, последнее [высказывание] про Лондон… Я не хочу оправдываться… Но в связи с тем, что я не имею возможности [скинуть бомбу на Лондон], то не надо было и говорить», — заявила Вяльбе в интервью телеканалу «Москва 24».
Напомним, что в конце сентября Вяльбе предложила сбросить бомбу на Лондон, отметив, что Россию на Западе никогда не любили. По её мнению, после этого российских спортсменов допустили бы до международных соревнований.
ТАСС / Михаил Метцель