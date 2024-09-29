«Там таких шуток не понимают»: В Госдуме высказались об идее Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Предложение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон было шуткой, которую Запад начнёт воспринимать как агрессию. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Это же шутка. Просто такая шутка опасна, потому что мы же понимаем, что Запад сразу начнёт воспринимать её как агрессию. Они таких шуток не понимают», — сказала парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Также Журова отметила, что необходимо быть поаккуратнее с такими шутками и предположила, что на Вяльбе теперь ополчиться весь Запад.