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29 сентября, 18:22

«Там таких шуток не понимают»: В Госдуме высказались об идее Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Депутат Журова посоветовала Вяльбе быть аккуратнее со словами про бомбу и Лондон

Светлана Журова (слева) и Елена Вяльбе. Обложка © VK / Федерация лыжных гонок России / Telegram / szhurova

Светлана Журова (слева) и Елена Вяльбе. Обложка © VK / Федерация лыжных гонок России / Telegram / szhurova

Предложение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон было шуткой, которую Запад начнёт воспринимать как агрессию. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Это же шутка. Просто такая шутка опасна, потому что мы же понимаем, что Запад сразу начнёт воспринимать её как агрессию. Они таких шуток не понимают», — сказала парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Также Журова отметила, что необходимо быть поаккуратнее с такими шутками и предположила, что на Вяльбе теперь ополчиться весь Запад.

Напомним, накануне Вяльбе предложила сбросить бомбу на Лондон для возвращения России в большой спорт. Она подчеркнула, что на Западе никогда не любили нашу страну. Так глава ФЛГР прокомментировала массовое отстранение российских спортсменов от международных турниров.

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Наталья Демьянова
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