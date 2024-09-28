«Нас никогда не любили»: Вяльбе предложила сбросить бомбу на Лондон для возвращения РФ в большой спорт

Трёхкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что для возвращения России в большой спорт нужно «скинуть бомбу» в центр Лондона. Она подчеркнула, что на Западе никогда не любили нашу страну. Так Вяльбе прокомментировала массовое отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Вяльбе заявила, что для возвращения России в большой спорт нужно скинуть бомбу в центр Лондона. Видео © Telegram / NEWS.ru

«Если бы мы кинули серьёзную бомбу на центр Лондона, всё бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят», — заявила олимпийская чемпионка в интервью NEWS.ru.

Как отметила Вяльбе, рано или поздно россияне всё равно вернутся в международный спорт, однако сразу после окончания боевых действий ждать этого, увы, не стоит.