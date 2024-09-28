IBU не допустил российских и белорусских биатлонистов до участия в новом сезоне
Биатлонисты, представляющие Россию и Белоруссию, не примут участие в грядущем международном сезоне даже в нейтральном статусе. Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).
«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях», — сообщили в организации.
Работа конгресса IBU завершается в субботу в Белграде. Там отметили, что обсуждение вопроса о восстановлении национальных федераций России и Белоруссии не было включено в повестку заседания.
Ранее Life.ru сообщал о неожиданном откровении норвежского пятикратного олимпийского чемпиона. Лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что заскучал без соревнований с российскими спортсменов. Он отметил, что без россиян лыжный спорт «обеднел».
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