IBU не допустил российских и белорусских биатлонистов до участия в новом сезоне

Биатлонисты, представляющие Россию и Белоруссию, не примут участие в грядущем международном сезоне даже в нейтральном статусе. Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях», — сообщили в организации.

Работа конгресса IBU завершается в субботу в Белграде. Там отметили, что обсуждение вопроса о восстановлении национальных федераций России и Белоруссии не было включено в повестку заседания.