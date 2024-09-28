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28 сентября, 12:28

IBU не допустил российских и белорусских биатлонистов до участия в новом сезоне

Биатлонисты, представляющие Россию и Белоруссию, не примут участие в грядущем международном сезоне даже в нейтральном статусе. Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях», — сообщили в организации.

Работа конгресса IBU завершается в субботу в Белграде. Там отметили, что обсуждение вопроса о восстановлении национальных федераций России и Белоруссии не было включено в повестку заседания.

Российские лыжники не поедут на Кубок мира этой зимой
Российские лыжники не поедут на Кубок мира этой зимой

Ранее Life.ru сообщал о неожиданном откровении норвежского пятикратного олимпийского чемпиона. Лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что заскучал без соревнований с российскими спортсменов. Он отметил, что без россиян лыжный спорт «обеднел».

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Shutterstock / FOTODOM / RSplaneta

Мария Любицкая
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