Американскую авиабомбу весом 250 кг нашли в Европе, эвакуировано 9 тысяч человек
В немецком Ганновере нашли и обезвредили бомбу США времён Второй мировой войны
В Германии нашли и обезвредили американскую бомбу времён Второй мировой войны. Её обнаружили в немецком Ганновере, сообщает издание Langenhagener-News.
Боеприпас заметили на строительной площадке высшей медицинской школы в районе Гросс-Бухгольц. На место происшествия сразу вызвали специалистов и объявили чрезвычайное положение. Власти эвакуировали из опасной зоны более 9000 человек.
Сапёры смогли успешно снять несколько детонаторов с 250-килограммовой бомбы. Боеприпас обезвредили во второй половине дня. В операции приняли участие более 700 сотрудников экстренных служб. Жители уже вернулись в свои дома.
Ранее ещё одну бомбу времён ВОВ нашли под Краснодаром. В посёлке Ильич Темрюкского района на боеприпас наткнулись во время земельных работ. Власти также эвакуировали население и отменили занятия в школах и детских садах.
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