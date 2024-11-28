Путин: Киев способен создать только «грязную бомбу»
Украина не способна создать ядерное оружие, а может лишь разработать «грязную бомбу», однако ответ России на такие угрозы будет соответствующим. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане.
Российский лидер отметил, что Украина когда-то была высокоразвитой промышленной республикой в составе СССР, но сейчас «всё это утрачено».
«Сегодня создать что-то с нуля практически невозможно. Можно, конечно, собрать нечто грязное — как говорят, «грязную бомбу», используя отходы с атомных электростанций. Но даже в этом случае ответ России будет адекватен угрозам», — подчеркнул президент.
Ранее Путин сообщил, что в самом ближайшем будущем Вооруженные силы России планируют нанести удары по центрам принятия решений в Киеве. Возможно, для этих целей будут задействованы ракеты «Орешник». Президент подчеркнул, что Россия будет реагировать на любые акты агрессии в свой адрес, при этом выбор вооружения будет определяться конкретными задачами.
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