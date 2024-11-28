Путин: Киев способен создать только «грязную бомбу»

Украина не способна создать ядерное оружие, а может лишь разработать «грязную бомбу», однако ответ России на такие угрозы будет соответствующим. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

Российский лидер отметил, что Украина когда-то была высокоразвитой промышленной республикой в составе СССР, но сейчас «всё это утрачено».