Пассажир рейса Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах в самолёте
Один из пассажиров самолёта, следующего из Нижнекамска в Москву, в полёте заявил, что у него есть две бомбы. Как сообщает SHOT, речь идёт о рейсе DP-6846, который около часа назад совершил посадку в Шереметьево.
К настоящему моменту мужчина уже задержан. По данным наших коллег, при проверке салона самолёта авиакомпании «Победа» и при обысках подозреваемого взрывных устройств обнаружено не было. Сейчас кинологи проверяют багажный отсек самолёта.
Известно, что хулиган находится в нетрезвом состоянии. Также он ударил пассажирку, которая пыталась его успокоить во время полёта.
Ранее бомбу в аэропорту Кишинёва обнаружили сотрудники молдавской таможенной службы. Небольшое взрывное устройство было спрятано в посылке с игрушечным автомобилем.
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