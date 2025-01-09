Пассажир рейса Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах в самолёте

Один из пассажиров самолёта, следующего из Нижнекамска в Москву, в полёте заявил, что у него есть две бомбы. Как сообщает SHOT, речь идёт о рейсе DP-6846, который около часа назад совершил посадку в Шереметьево.

К настоящему моменту мужчина уже задержан. По данным наших коллег, при проверке салона самолёта авиакомпании «Победа» и при обысках подозреваемого взрывных устройств обнаружено не было. Сейчас кинологи проверяют багажный отсек самолёта.

Известно, что хулиган находится в нетрезвом состоянии. Также он ударил пассажирку, которая пыталась его успокоить во время полёта.