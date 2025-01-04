«Заложил две бомбы»: Стало известно о планах террориста из Нового Орлеана устроить серию взрывов

Шамсуд Дин Джаббар, которого подозревают в совершении теракта в Новом Орлеане, заложил две бомбы в месте атаки, но они не сработали по неустановленной причине. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на данные ФБР.

«Мужчина, который въехал на пикапе в многолюдную улицу в Новом Орлеане в начале Нового года, планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства, которые он заложил недалеко от места нападения», — пишет издание.

Сообщается, что подозреваемый установил оба взрывных устройства на Бурбон-стрит, знаменитой своей вечериночной атмосферой. В настоящее время неясно, почему взрывы не произошли. Возможно, это связано с тем, что сам Джаббар не активировал передатчик, или же причиной стало неисправное устройство. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.