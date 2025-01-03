ФБР предупредило об угрозе новых атак после теракта в Новом Орлеане

ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили местную полицию о потенциальной угрозе повторных терактов, подобных тому, что случился в Новом Орлеане. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

«ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный разведывательный бюллетень, предупреждающий 18 тысяч правоохранительных органов страны о потенциальных подражателях, пытающихся повторить ужасающую атаку с тараном и стрельбой», — говорится в сообщении.

В бюллетени американским стражам порядка напомнили о признаках готовящегося теракта. В частности, это подделка документов, взятие в аренду транспортных средств и предварительный осмотр территории, где может произойти трагедия. Также опасения вызывает и деятельность ИГИЛ*, которая всё чаще призывает сторонников совершать нападения с наездом на людей.