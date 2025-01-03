ФБР предупредило об угрозе новых атак после теракта в Новом Орлеане
ABC News: ФБР предупредило об угрозе атак, похожих на теракт в Новом Орлеане
ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили местную полицию о потенциальной угрозе повторных терактов, подобных тому, что случился в Новом Орлеане. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.
«ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный разведывательный бюллетень, предупреждающий 18 тысяч правоохранительных органов страны о потенциальных подражателях, пытающихся повторить ужасающую атаку с тараном и стрельбой», — говорится в сообщении.
В бюллетени американским стражам порядка напомнили о признаках готовящегося теракта. В частности, это подделка документов, взятие в аренду транспортных средств и предварительный осмотр территории, где может произойти трагедия. Также опасения вызывает и деятельность ИГИЛ*, которая всё чаще призывает сторонников совершать нападения с наездом на людей.
Напомним, чудовищный теракт случился в Новом Орлеане 31 декабря, когда грузовик врезался в толпу людей, празднующих Новый Год. После этого водитель вышел из машины и начал расстреливать выживших. В результате нападения погибли 15 человек. Террориста ликвидировала полиция. После этого в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck у отеля Trump Hotel. Погиб один человек, несколько пострадали. Случившееся американские СМИ также посчитали терактом, поскольку электрокар был заранее начинён канистрами с бензином и пиротехническими устройствами. Известно, что подозреваемый в подрыве Мэттью Ливельсбергер ранее обучал украинских военных в Германии. Действующий президент США Джо Байден объявил о расследовании возможной связи между этими трагическими происшествиями. Однако в ФБР уверены, что между двумя этими событиями связующих нет.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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