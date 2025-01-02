Полиция Лас-Вегаса нашла во взорвавшемся Cybertruck канистры бензина

В Лас-Вегасе полиция выявила канистры с бензином и пиротехнические устройства в электрическом пикапе Cybertruck, который взорвался в среду возле отеля Trump International Hotel. Об этом заявил шериф Кевин Макмэхилл на пресс-конференции.

Напомним, инцидент произошёл вечером 1 января у отеля Трампа, где взорвался электромобиль. По данным правоохранителей, один человек погиб, ещё семь получили травмы. Власти не исключают, что это мог быть теракт. В компании Tesla сразу начали расследование. Глава компании Илон Маск уже предпожил, что причиной взрыва могли стать фейерверк или взрывное устройство, ведь с самим электрокаром взрыв не связан.