Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 января, 01:17

Полиция Лас-Вегаса нашла во взорвавшемся Cybertruck канистры бензина

В Лас-Вегасе полиция выявила канистры с бензином и пиротехнические устройства в электрическом пикапе Cybertruck, который взорвался в среду возле отеля Trump International Hotel. Об этом заявил шериф Кевин Макмэхилл на пресс-конференции.

«В задней части автомобиля нашли улики: ёмкости с топливом и крупные пиротехнические заряды», — отметил шериф.

Возможен теракт: Стало известно о погибшем в результате взрыва Tesla у отеля Трампа
Возможен теракт: Стало известно о погибшем в результате взрыва Tesla у отеля Трампа

Напомним, инцидент произошёл вечером 1 января у отеля Трампа, где взорвался электромобиль. По данным правоохранителей, один человек погиб, ещё семь получили травмы. Власти не исключают, что это мог быть теракт. В компании Tesla сразу начали расследование. Глава компании Илон Маск уже предпожил, что причиной взрыва могли стать фейерверк или взрывное устройство, ведь с самим электрокаром взрыв не связан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar