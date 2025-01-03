Причастный к подрыву Cybertruck в Лас-Вегасе занимался обучением ВСУ в Германии

Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый во взрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, ранее обучал украинских военных в Германии. Об этом заявил шериф Кевин Макмахилл. Ливельсбергер служил в 10-й группе специального назначения и находился в отпуске на момент инцидента. До этого он проходил службу в Национальной гвардии и армейском резерве.

В социальных сетях Ливельсбергера есть фотографии, где он носит одежду с нацистской и проукраинской символикой. На одном из снимков, опубликованных в соцсетях, он изображен в чёрной футболке с надписью «Слава Украине»*.

Макмахилл отметил, что личность Ливельсбергера была установлена благодаря найденным в машине документам, а также татуировкам на его теле. Шериф также сообщил, что подозреваемый был действующим военнослужащим, проходившим службу на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, где также служил человек, подозреваемый в теракте на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Однако, по его словам, между этими двумя преступниками не было связи, и нет сведений о том, что они служили в одном подразделении.