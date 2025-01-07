Летевший в Самарканд самолёт экстренно сел во Внуково из-за неисправности

Боинг-737 авиакомпании «Ютейр», летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, был вынужден уйти на экстренную посадку. Борт принимает столичный аэропорт Внуково.

Как сообщает Mash, у лайнера выявили техническую неисправность. Оперативные службы уже на месте, ждут прибытия самолёта. В аэропорту борт осмотрят и починят специалисты, после чего он продолжит полёт.