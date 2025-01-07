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7 января, 12:57

Летевший в Самарканд самолёт экстренно сел во Внуково из-за неисправности

Mash: Борт Санкт-Петербург — Самарканд экстренно сел во Внуково

Боинг-737 авиакомпании «Ютейр», летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, был вынужден уйти на экстренную посадку. Борт принимает столичный аэропорт Внуково.

Как сообщает Mash, у лайнера выявили техническую неисправность. Оперативные службы уже на месте, ждут прибытия самолёта. В аэропорту борт осмотрят и починят специалисты, после чего он продолжит полёт.

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Ранее стало известно, что из-за закрытия неба над Татарстаном и Удмуртией восемь самолётов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Позднее работа аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска была восстановлена.

Обложка ©

freepik / onlyyouqj

Ольга Сливченко
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