Летевший в Самарканд самолёт экстренно сел во Внуково из-за неисправности
Mash: Борт Санкт-Петербург — Самарканд экстренно сел во Внуково
Боинг-737 авиакомпании «Ютейр», летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, был вынужден уйти на экстренную посадку. Борт принимает столичный аэропорт Внуково.
Как сообщает Mash, у лайнера выявили техническую неисправность. Оперативные службы уже на месте, ждут прибытия самолёта. В аэропорту борт осмотрят и починят специалисты, после чего он продолжит полёт.
Ранее стало известно, что из-за закрытия неба над Татарстаном и Удмуртией восемь самолётов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Позднее работа аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска была восстановлена.
freepik / onlyyouqj