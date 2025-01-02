Летевший из Новосибирска в Фергану самолёт сел в Ташкенте из-за тумана

Самолёт, летевший из Новосибирска в Фергану (Узбекистан), был вынужден уйти на запасной аэропорт из-за тумана. Видимость в пункте назначения снизилась до 550 метров, сообщает телеграм-канал «Новости ташкентского неба».

Экипаж воздушного судна авиакомпании Uzbekistan Airways принял решение уйти на посадку на запасной аэропорт, в Ташкент. Посадка лайнера прошла в штатном режиме. В настоящее время самолёт находится в ожидании улучшения погоды, после чего планируется вылет в Фергану.