Летевший из Новосибирска в Фергану самолёт сел в Ташкенте из-за тумана
Самолёт, летевший из Новосибирска в Фергану (Узбекистан), был вынужден уйти на запасной аэропорт из-за тумана. Видимость в пункте назначения снизилась до 550 метров, сообщает телеграм-канал «Новости ташкентского неба».
Экипаж воздушного судна авиакомпании Uzbekistan Airways принял решение уйти на посадку на запасной аэропорт, в Ташкент. Посадка лайнера прошла в штатном режиме. В настоящее время самолёт находится в ожидании улучшения погоды, после чего планируется вылет в Фергану.
Ранее стало известно, что самолёт компании Utair, летевший из Тюмени, был вынужден совершить аварийную посадку в Красноселькупе (ЯНАО). По рассказам очевидцев, причиной экстренного решения стал отказ одного из двигателей.
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