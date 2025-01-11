Самолёт UTair рейса Москва — Дубай запросил аварийную посадку во Внуково
Boeing 767 авиаперевозчика UTair, выполнявший рейс Москва — Дубай, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. По предварительной информации, причиной стала утечка гидравлической жидкости во время полёта, пишет Mash.
На борту этого пассажирского самолёта находятся 240 человек. Напомним, что 7 января другой Boeing-737 той же компании, следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд, также совершил аварийную посадку во Внуково.
В итоге экстренно севший самолёт «Ютейр» поменяли на другой авиалайнер. Неисправный Боинг-737 останется на ремонте в аэропорту. Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, причиной посадки стала неисправность стабилизатора правого двигателя.
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