Самолёт UTair рейса Москва — Дубай запросил аварийную посадку во Внуково

Boeing 767 авиаперевозчика UTair, выполнявший рейс Москва — Дубай, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. По предварительной информации, причиной стала утечка гидравлической жидкости во время полёта, пишет Mash.

На борту этого пассажирского самолёта находятся 240 человек. Напомним, что 7 января другой Boeing-737 той же компании, следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд, также совершил аварийную посадку во Внуково.