Экстренно севший во Внуково самолёт «Ютейр» поменяли на другой авиалайнер
Боинг-737 авиакомпании «Ютейр», который экстренно сел в аэропорту Внуково в Москве из-за технических неполадок, поменяли на другой. Как сообщает Mash, воздушное судно подготавливают к вылету, а багаж перегружают с аварийного борта.
По информации телеграм-канала, пассажиры отправятся в Самарканд примерно в 20:00, к этому времени службы аэропорта должны подготовить новый авиалайнер. Неисправный Боинг-737 останется на ремонт в аэропорту. Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, причиной посадки стала неисправность стабилизатора правого двигателя.
Напомним, ранее борт Санкт-Петербург — Самарканд экстренно сел во Внуково. У авиалайнера выявили техническую неисправность.
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