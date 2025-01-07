Экстренно севший во Внуково самолёт «Ютейр» поменяли на другой авиалайнер

Боинг-737 авиакомпании «Ютейр», который экстренно сел в аэропорту Внуково в Москве из-за технических неполадок, поменяли на другой. Как сообщает Mash, воздушное судно подготавливают к вылету, а багаж перегружают с аварийного борта.