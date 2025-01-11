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Регион
11 января, 17:59
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Пассажиры рейса Москва — Дубай отказались лететь дальше на аварийном самолёте

Десятки пассажиров рейса Москва — Дубай отказались продолжать полет на аварийном самолёте авиакомпании «Ютэйр», пишет Mash.

Воздушное судно UTair было развёрнуто на две трети пути в ОАЭ. Замена самолёта не была произведена, и пассажирам пообещали отремонтировать текущее средство передвижения и отправить их на нём же. Многие при этом испытывают страх из-за громкого звука, который услышали при посадке. Вылет уже переносили три раза, и сейчас его ожидают в 22:30 по московскому времени.

По данным наших коллег, над самолётом продолжают работать специалисты, так как вся гидравлическая жидкость вытекла.

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Напомним, сегодня стало известно, что самолёт UTair рейса Москва — Дубай запросил аварийную посадку во Внуково. На борту в этот момент находились 240 человек. К слову, буквально на этой же неделе другой Boeing-737 той же компании был вынужден тоже сесть во Внуково.

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freepik/rawpixel.com

Николь Вербер
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