Пассажиры рейса Москва — Дубай отказались лететь дальше на аварийном самолёте

Воздушное судно UTair было развёрнуто на две трети пути в ОАЭ. Замена самолёта не была произведена, и пассажирам пообещали отремонтировать текущее средство передвижения и отправить их на нём же. Многие при этом испытывают страх из-за громкого звука, который услышали при посадке. Вылет уже переносили три раза, и сейчас его ожидают в 22:30 по московскому времени.