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13 января, 01:03

«Не поддался на провокацию»: Нурмагомедов раскрыл подробности конфликта со стюардессой в США

Хабиб Нурмагомедов назвал провокацией инцидент в самолёте с участием стюардессы

Беспроигрышный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскрыл подробности конфликта со своим участием, который произошёл на борту рейса американской авиакомпании Frontier Airlines. По словам спортсмена, бортпроводница с самого начала была груба и не реагировала на попытки уладить спор.

«Я прекрасно понимаю по‑английски, и я согласился с её требованием помочь, как положено, но она всё равно настаивала на том, чтобы ссадить меня с места. Что было основанием, расовое, национальное или иное соображение, я не уверен», — написал россиянин.

После непродолжительного разговора стюардесса вызвала сотрудника службы безопасности, и Нурмагомедова высадили из самолёта. Через полтора часа ему удалось продолжить путь рейсом другой авиакомпании.

«Я сделал всё возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Мне кажется, людям нужно быть добрее», — подытожил титулованный боец.

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Об инциденте с участием бывшего чемпиона UFC стало известно 12 января. Конфликт Хабиба и бортпроводницы даже попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee

Артём Гапоненко
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