«Не поддался на провокацию»: Нурмагомедов раскрыл подробности конфликта со стюардессой в США

Беспроигрышный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскрыл подробности конфликта со своим участием, который произошёл на борту рейса американской авиакомпании Frontier Airlines. По словам спортсмена, бортпроводница с самого начала была груба и не реагировала на попытки уладить спор.

«Я прекрасно понимаю по‑английски, и я согласился с её требованием помочь, как положено, но она всё равно настаивала на том, чтобы ссадить меня с места. Что было основанием, расовое, национальное или иное соображение, я не уверен», — написал россиянин.

После непродолжительного разговора стюардесса вызвала сотрудника службы безопасности, и Нурмагомедова высадили из самолёта. Через полтора часа ему удалось продолжить путь рейсом другой авиакомпании.

«Я сделал всё возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Мне кажется, людям нужно быть добрее», — подытожил титулованный боец.