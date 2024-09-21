Спортивный эксперт объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов не попал в список лучших бойцов Уайта
Эксперт Рудаков: Список лучших бойцов Дэйны Уайта отражает его личное мнение
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не включил Хабиба Нурмагомедова в список четырёх лучших бойцов, куда вошли Джон Джонс, Ронда Раузи, Жорж Сен-Пьер и Конор Макгрегор. Как отметил преподаватель кафедры спортивного менеджмента в университете «Синергия» и заместитель президента Федерации кикбоксинга Москвы Константин Рудаков, данный перечень отражает личное мнение Уайта.
«Критерии, по которым Дэйна выделил топ-4 сильнейших бойцов, не уточняются, но лично у меня есть предположение, что список составлялся из личностей, которые изменили игру и тем самым внесли весомый вклад в развитие MMA-индустрии. Безусловно, Нурмагомедов внёс огромный вклад в развитие смешанных единоборств, и это по достоинству было оценено в 2022 году. Хабиб был включён в зал славы UFC», — сказал Рудаков в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, сейчас Нурмагомедов является наставником и тренером своих братьев, которые уже показывают успехи на ринге. Поэтому, добавил спортивный эксперт, для Хабиба не особо и важен этот топ.
Ранее Life.ru рассказывал, что Нурмагомедов закрыл все долги перед российской налоговой. Боец выплатил ФНС все 302 млн рублей. До этого стало известно, что судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпиона UFC на общую сумму 79 миллионов. Предположительно, в список вошёл и семейный дом в Дагестане, а также внушительных размеров автопарк.
ТАСС / Валерий Шарифулин