Спортивный эксперт объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов не попал в список лучших бойцов Уайта

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не включил Хабиба Нурмагомедова в список четырёх лучших бойцов, куда вошли Джон Джонс, Ронда Раузи, Жорж Сен-Пьер и Конор Макгрегор. Как отметил преподаватель кафедры спортивного менеджмента в университете «Синергия» и заместитель президента Федерации кикбоксинга Москвы Константин Рудаков, данный перечень отражает личное мнение Уайта.

«Критерии, по которым Дэйна выделил топ-4 сильнейших бойцов, не уточняются, но лично у меня есть предположение, что список составлялся из личностей, которые изменили игру и тем самым внесли весомый вклад в развитие MMA-индустрии. Безусловно, Нурмагомедов внёс огромный вклад в развитие смешанных единоборств, и это по достоинству было оценено в 2022 году. Хабиб был включён в зал славы UFC», — сказал Рудаков в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, сейчас Нурмагомедов является наставником и тренером своих братьев, которые уже показывают успехи на ринге. Поэтому, добавил спортивный эксперт, для Хабиба не особо и важен этот топ.