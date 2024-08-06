Приставы арестовали имущество Хабиба почти на 80 млн рублей из-за огромного долга перед ФНС

Судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на общую сумму 79 миллионов. По предварительным данным, это произошло из-за наличия у бойца долга в 302 миллиона рублей перед ФНС, в связи с чем было начато исполнительное производство. Об этом сообщает Mash.

Предположительно, в список входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк, в котором:

Ferrari California T — 300 тысяч долларов.

Mercedes-Benz AMG GT S — 161 тысяча долларов.

Mercedes-Benz S-Class — 122 тысячи долларов.

BMW 7-й серии — 101 тысяча долларов.

Toyota Land Cruiser — 85 тысяч долларов.

Toyota Tacoma — 44 тысячи долларов.