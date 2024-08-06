Приставы арестовали имущество Хабиба почти на 80 млн рублей из-за огромного долга перед ФНС
Mash: Судебные приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова на 79 млн рублей
Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на общую сумму 79 миллионов. По предварительным данным, это произошло из-за наличия у бойца долга в 302 миллиона рублей перед ФНС, в связи с чем было начато исполнительное производство. Об этом сообщает Mash.
Предположительно, в список входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк, в котором:
- Ferrari California T — 300 тысяч долларов.
- Mercedes-Benz AMG GT S — 161 тысяча долларов.
- Mercedes-Benz S-Class — 122 тысячи долларов.
- BMW 7-й серии — 101 тысяча долларов.
- Toyota Land Cruiser — 85 тысяч долларов.
- Toyota Tacoma — 44 тысячи долларов.
Также ранее ведомство заблокировало счета промоушна Хабиба Eagle FC и благотворительного фонда, связанного со спортсменом. Кроме того, блокировка коснулась личных счетов и нескольких фирм экс-чемпиона UFC. Одну из компаний, связанную с туризмом, закрыли по причине недостоверных сведений в официальных бумагах. Прямо сейчас Хабиб находится в Дубае, однако он планирует возвращение в Дагестан в ближайшее время.
Напомним, в мае этого года стало известно об огромных задолженностях Хабиба Нурмагомедова. В июне ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной стал долг в размере около 300 миллионов рублей, образовавшийся в связи неуплатой налогов, пенями и штрафами. Приставы уже начали процедуру принудительного взыскания, в том числе с торгов может пойти автопарк спортсмена.