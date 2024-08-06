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6 августа, 11:51

Приставы арестовали имущество Хабиба почти на 80 млн рублей из-за огромного долга перед ФНС

Mash: Судебные приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова на 79 млн рублей

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на общую сумму 79 миллионов. По предварительным данным, это произошло из-за наличия у бойца долга в 302 миллиона рублей перед ФНС, в связи с чем было начато исполнительное производство. Об этом сообщает Mash.

Предположительно, в список входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк, в котором:

  • Ferrari California T — 300 тысяч долларов.
  • Mercedes-Benz AMG GT S — 161 тысяча долларов.
  • Mercedes-Benz S-Class — 122 тысячи долларов.
  • BMW 7-й серии — 101 тысяча долларов.
  • Toyota Land Cruiser — 85 тысяч долларов.
  • Toyota Tacoma — 44 тысячи долларов.

Также ранее ведомство заблокировало счета промоушна Хабиба Eagle FC и благотворительного фонда, связанного со спортсменом. Кроме того, блокировка коснулась личных счетов и нескольких фирм экс-чемпиона UFC. Одну из компаний, связанную с туризмом, закрыли по причине недостоверных сведений в официальных бумагах. Прямо сейчас Хабиб находится в Дубае, однако он планирует возвращение в Дагестан в ближайшее время.

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Напомним, в мае этого года стало известно об огромных задолженностях Хабиба Нурмагомедова. В июне ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной стал долг в размере около 300 миллионов рублей, образовавшийся в связи неуплатой налогов, пенями и штрафами. Приставы уже начали процедуру принудительного взыскания, в том числе с торгов может пойти автопарк спортсмена.

Мария Любицкая
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