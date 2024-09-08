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8 сентября, 08:25

Непобеждённый брат Нурмагомедова в третий раз защитил чемпионский пояс Bellator

Боец Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия в бою за титул Bellator

Усман Нурмагомедов на турнире в Москве. Фото © ТАСС / Пресс-служба Bellator

Усман Нурмагомедов на турнире в Москве. Фото © ТАСС / Пресс-служба Bellator

Российский боец Усман Нурмагомедов провёл третью успешную защиту чемпионского пояса организации Bellator в лёгком весе. Он одолел соотечественника Александра Шаблия на турнире в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Усман Нурмагомедов защитил чемпионский титул. Видео © X / Bellator MMA

Чемпионский пояс перешёл к россиянину в 2022 году после победы над бразильцем Патрики Фрейре решением судей. Далее последовал победный поединок против Бенсона Хендерсона, которого российский боец задушил в первом раунде. В октябре 2023 Нурмагомедов защитил пояс, одолев в бою американца Брента Примуса.

Проведение поединка с Шаблием изначально планировалось на турнире в Париже 17 мая, однако событие пришлось перенести, поскольку Нурмагомедов травмировался.

Усман приходится двоюродным братом экс-чемпиону и легенде UFC Хабибу Нурмагомедову, который помогает ему готовиться к поединкам. 26-летний боец идёт на серии из 18 побед в MMA с нулём в графе поражений. 31-летний Александр Шаблий имеет в своём активе 24 победы и четыре поражения.

В ноябре 2023 года лига Bellator дисквалифицировала Усмана Нурмагомедова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, его бой с Брентом Примусом был признан несостоявшимся, однако чемпионский пояс остался за россиянином.

Владимир Озеров
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