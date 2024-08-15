Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 11:27

Хабиб закрыл миллионные долги перед налоговой

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/khabib_nurmagomedov

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/khabib_nurmagomedov

Прославленный боец UFC Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед российской налоговой. Боец выплатил ФНС все 302 млн рублей, сообщает SHOT.

Адвокат назвала два варианта, как Хабиб может вернуть свой арестованный автопарк
Адвокат назвала два варианта, как Хабиб может вернуть свой арестованный автопарк

Напомним, в мае этого года стало известно об огромных долгах Хабиба Нурмагомедова перед налоговой. В июне ФНС арестовала счета бойца. Причиной стал долг в размере около 300 миллионов рублей, образовавшийся в связи с неуплатой налогов, а также из-за пеней и штрафов. 6 августа стало известно, что судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпиона UFC на общую сумму 79 миллионов. Предположительно, в список входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Хабиб Нурмагомедов
  • Знаменитости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Поп-культура и Развлечения
  • Спорт
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров