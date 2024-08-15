Хабиб закрыл миллионные долги перед налоговой
Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/khabib_nurmagomedov
Прославленный боец UFC Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед российской налоговой. Боец выплатил ФНС все 302 млн рублей, сообщает SHOT.
Напомним, в мае этого года стало известно об огромных долгах Хабиба Нурмагомедова перед налоговой. В июне ФНС арестовала счета бойца. Причиной стал долг в размере около 300 миллионов рублей, образовавшийся в связи с неуплатой налогов, а также из-за пеней и штрафов. 6 августа стало известно, что судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпиона UFC на общую сумму 79 миллионов. Предположительно, в список входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк.