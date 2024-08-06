Адвокат назвала два варианта, как Хабиб может вернуть свой арестованный автопарк
Адвокат Власова: Хабиб Нурмагомедов сможет вернуть автопарк, заплатив долг ФНС
Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Прославленный боец UFC Хабиб Нурмагомедов сможет вернуть свой автопарк, арестованный за долги по налогам, об этом Life.ru рассказала вице-президент Международного союза адвокатов, кандидат юридических наук Ольга Власова. По её словам, решение ситуации простое — выплатить долг.
"Вернуть арестованное имущество вполне реально, и арестованный автопарк здесь не исключение. Арест транспортного средства возможен из-за невыплаченных долгов или налогов, что, собственно, и произошло. Есть несколько вариантов аннулирования возможности пользоваться автомобилями: конфискация, арест, задержание или изъятие", — объяснила собеседница Life.ru.
Арест — это более радикальная мера, когда нет возможности не просто продать авто или подарить, но и проводить какую-либо регистрацию. Эта процедура регулируется Налоговым кодексом, объясняет Власова.
Хабиб сможет вернуть свой автопарк после погашения задолженности перед государством либо же замены ареста автомобиля на иной способ обеспечения ликвидации долга.
Напомним, в мае этого года стало известно об огромных долгах Хабиба Нурмагомедова перед налоговой. В июне ФНС арестовала счета бойца. Причиной стал долг в размере около 300 миллионов рублей, образовавшийся в связи с неуплатой налогов, а также из-за пеней и штрафов. 6 августа стало известно, что судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпиона UFC на общую сумму 79 миллионов. Предположительно, в список входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк.