Адвокат назвала два варианта, как Хабиб может вернуть свой арестованный автопарк

Прославленный боец UFC Хабиб Нурмагомедов сможет вернуть свой автопарк, арестованный за долги по налогам, об этом Life.ru рассказала вице-президент Международного союза адвокатов, кандидат юридических наук Ольга Власова. По её словам, решение ситуации простое — выплатить долг.

"Вернуть арестованное имущество вполне реально, и арестованный автопарк здесь не исключение. Арест транспортного средства возможен из-за невыплаченных долгов или налогов, что, собственно, и произошло. Есть несколько вариантов аннулирования возможности пользоваться автомобилями: конфискация, арест, задержание или изъятие", — объяснила собеседница Life.ru.

Арест — это более радикальная мера, когда нет возможности не просто продать авто или подарить, но и проводить какую-либо регистрацию. Эта процедура регулируется Налоговым кодексом, объясняет Власова.