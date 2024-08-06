Трамп раскрыл, какое напутствие дал ему его любимый боец UFC – Хабиб Нурмагомедов
Трамп назвал Нурмагомедова любимым бойцом UFC
Дональд Трамп и Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin, Camerasandcoffee
Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает россиянина Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом UFC. Об этом политик заявил во время трансляции американского стримера Адина Росса.
"Ты знаешь, кто такой Хабиб? Он никогда не проигрывал. Я не думаю, что он проиграл хоть один раунд. И я считаю, что он был великим. Я встретился с ним на бое, потому что я иногда хожу. Он подошел ко мне и сказал: "Ты тот человек, который может остановить войну". Он говорил о войне России с Украиной", — пояснил Трамп во время трансляции, которую смотрело 550 тысяч человек.
Напомним, Трамп и Нурмагомедов встретились во время турнира по ММА UFC 302, который прошёл в ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке. Со слов экс-президента США, первым к нему подошёл Хабиб и заявил, что их общая миссия — остановить боевые действия.