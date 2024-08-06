Трамп раскрыл, какое напутствие дал ему его любимый боец UFC – Хабиб Нурмагомедов

"Ты знаешь, кто такой Хабиб? Он никогда не проигрывал. Я не думаю, что он проиграл хоть один раунд. И я считаю, что он был великим. Я встретился с ним на бое, потому что я иногда хожу. Он подошел ко мне и сказал: "Ты тот человек, который может остановить войну". Он говорил о войне России с Украиной", — пояснил Трамп во время трансляции, которую смотрело 550 тысяч человек.