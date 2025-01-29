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Регион
29 января, 08:01

Аэропорт Мурманска перестал принимать и отправлять самолёты без объяснения причин

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Мурманска

В целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропорту Мурманска, объявили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск (код ИКАО: ULMM). 🔽 Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – уточнили в ведомстве.

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А в ночь на 29 января из-за угрозы атаки БПЛА в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга вводились временные ограничения. К утру они были открыты для самолётов, а Минобороны РФ доложило об уничтожении более 100 беспилотников ВСУ.

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airport-murmansk.ru

Андрей Бражников
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