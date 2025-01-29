Аэропорт Николаевска-на-Амуре снова открыт для самолётов

Работа аэропорта города Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае возобновлена в штатном режиме после очистки взлётно-посадочной полосы от снега. Об этом сообщили в региональной авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

«Аэропорт Николаевска-на-Амуре открыт для приема и отправки воздушных судов. Ливневый снег в Николаевске продолжает идти, поэтому снегоочистка ведется в постоянном режиме. После заправки аэродромную спецтехнику вновь выводят на расчистку перрона, рулёжных дорожек и ВПП от новых снежных заносов», — сказано в сообщении. Протяженность полосы составляет свыше 1,8 км, ширина - 36 м.

Воздушная гавань получила запрос от авиакомпании «Аврора» на продление работы аэропорта до 20:30 (13:30 мск) для выполнения рейсов на 29 января.