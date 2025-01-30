Жителей Днепропетровской области призвали срочно покинуть прифронтовую зону

Глава Днепропетровского областного совета Микола Лукащук призвал местных жителей заранее покинуть прифронтовые территории области. Об этом чиновник написал у себя в соцсетях.

Лукащук добавил, что официальной эвакуации из региона не назначено, однако военная администрация поможет всем желающим покинуть свои дома. Им готовы предоставить трансфер и жильё.

Тем временем, бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции. Украинские СМИ сообщают, что взрывы слышны уже на границе Днепропетровской области. Российские войска находятся всего в трёх километрах от неё. Операции ведутся в направлении, которое начинается от Селидово.