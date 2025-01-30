Жителей Днепропетровской области призвали срочно покинуть прифронтовую зону
Власти Днепропетровской области призвали жителей покидать прифронтовую зону
Глава Днепропетровского областного совета Микола Лукащук призвал местных жителей заранее покинуть прифронтовые территории области. Об этом чиновник написал у себя в соцсетях.
Лукащук добавил, что официальной эвакуации из региона не назначено, однако военная администрация поможет всем желающим покинуть свои дома. Им готовы предоставить трансфер и жильё.
Тем временем, бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции. Украинские СМИ сообщают, что взрывы слышны уже на границе Днепропетровской области. Российские войска находятся всего в трёх километрах от неё. Операции ведутся в направлении, которое начинается от Селидово.
Днепропетровскую область и ДНР связывала автотрасса, проходящая через Красноармейск (украинское название — Покровск). Армия РФ приближается к этому важнейшему населённому пункту, потеря которого для Киева может обернуться тотальным крахом.
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