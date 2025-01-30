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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 января, 10:05

Помочь русским людям: Военный эксперт назвал особенное направление в зоне СВО

Военный эксперт Матвийчук: ВС РФ должны выйти к Днепропетровской области

В рамках СВО Армия России должна выйти к Днепропетровской области, полагает военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, направление Одесса — Днепропетровск — Николаев — Харьков является очень важным для ВС РФ, так как позволит прийти на помощь русским людям в Приднестровье.

«Некоторые направления представляют для нас особую ценность. Это как раз линия Одесса — Днепропетровск — Николаев — Харьков. И я полагаю, что Днепропетровск должен входить в зону наших политических интересов», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Он также отметил, что в перспективе данные территории могут стать предметом переговоров. Эксперт не исключил подписания мирного договора в будущем. Однако, как заявил Матвийчук, Запад и, в частности, США попытаются навязать России остановку боевых действий на нынешней линии фронта.

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Ранее сообщалось, что российским военным осталось три километра до границ Днепропетровской области. Операции ведутся в направлении, которое начинается от Селидово.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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