В рамках СВО Армия России должна выйти к Днепропетровской области, полагает военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, направление Одесса — Днепропетровск — Николаев — Харьков является очень важным для ВС РФ, так как позволит прийти на помощь русским людям в Приднестровье.

«Некоторые направления представляют для нас особую ценность. Это как раз линия Одесса — Днепропетровск — Николаев — Харьков. И я полагаю, что Днепропетровск должен входить в зону наших политических интересов», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Он также отметил, что в перспективе данные территории могут стать предметом переговоров. Эксперт не исключил подписания мирного договора в будущем. Однако, как заявил Матвийчук, Запад и, в частности, США попытаются навязать России остановку боевых действий на нынешней линии фронта.