Приднестровье может получить газ к концу недели при одном условии
Красносельский: ПМР может получить газ к концу недели, если Молдавия не помешает
Приднестровье (ПМР) может получить газ к концу этой недели, если руководство Молдавии в очередной раз не станет мешать. Об этом заявил руководитель непризнанной республики Вадим Красносельский.
«Приднестровье делает всё возможное для того, чтобы поставка газа состоялась. Буквально на днях должны быть приняты решения Молдовой для того, чтобы данный газ пошел. И если не будет никаких сопротивлений физических, имеется в виду со стороны тех или иных должностных лиц Молдовы, в организации поставки, то по большому счёту в конце недели газ может дойти до Приднестровья», — цитирует Красносельского пресс-служба.
Напомним, транзит российского газа по территории Украины в Евросоюз прекратился 1 января 2025 года. Это стало причиной отключения центрального отопления в Приднестровье, свыше 120 населённых пунктов остались без газа. На фоне кризиса Вадим Красносельский отправился в Кремль, чтобы договориться с российским руководством о поставках голубого топлива. После встречи было объявлено о том, что Москва предоставит Тирасполю газ в качестве гуманитарной помощи. Это подтвердил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, отметив, что без согласия Молдавии поставку будет невозможно осуществить.
Shutterstock / FOTODOM / MVelishchuk