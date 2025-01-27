Приднестровье может получить газ к концу недели при одном условии

Приднестровье (ПМР) может получить газ к концу этой недели, если руководство Молдавии в очередной раз не станет мешать. Об этом заявил руководитель непризнанной республики Вадим Красносельский.

«Приднестровье делает всё возможное для того, чтобы поставка газа состоялась. Буквально на днях должны быть приняты решения Молдовой для того, чтобы данный газ пошел. И если не будет никаких сопротивлений физических, имеется в виду со стороны тех или иных должностных лиц Молдовы, в организации поставки, то по большому счёту в конце недели газ может дойти до Приднестровья», — цитирует Красносельского пресс-служба.