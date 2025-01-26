В Приднестровье пенсионер едва не сгорел заживо, пытаясь согреть дом утюгом

В Приднестровье из-за энергокризиса пострадал пенсионер, который пытался согреть дом утюгом. Об инциденте сообщает пресс-центр МВД республики.

Последствия пожара в квартире у пенсионера. Видео © Пресс-центр МВД ПМР

По данным ведомства, вечером 25 января в Слободзее местные жители вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники обнаружили в доме 62-летнего мужчину без сознания и с сильными ожогами. Спасатели потушили возгорание и ещё до приезда скорой помощи провели сердечно-легочную реанимацию пострадавшему.

«Пожар площадью 35 квадратных метров был потушен в течение часа. Сгорела мебель, личные вещи, крыша дома частично повреждена», — говорится в сообщении МВД.

Последствия пожара в квартире у пенсионера. Фото © Пресс-центр МВД ПМР