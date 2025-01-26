В Приднестровье пенсионер едва не сгорел заживо, пытаясь согреть дом утюгом
МВД: В Приднестровье пенсионер пытался согреть дом утюгом из-за энергокризиса
В Приднестровье из-за энергокризиса пострадал пенсионер, который пытался согреть дом утюгом. Об инциденте сообщает пресс-центр МВД республики.
Последствия пожара в квартире у пенсионера. Видео © Пресс-центр МВД ПМР
По данным ведомства, вечером 25 января в Слободзее местные жители вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники обнаружили в доме 62-летнего мужчину без сознания и с сильными ожогами. Спасатели потушили возгорание и ещё до приезда скорой помощи провели сердечно-легочную реанимацию пострадавшему.
«Пожар площадью 35 квадратных метров был потушен в течение часа. Сгорела мебель, личные вещи, крыша дома частично повреждена», — говорится в сообщении МВД.
Последствия пожара в квартире у пенсионера. Фото © Пресс-центр МВД ПМР
Пострадавшего с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в реанимацию. Родственники рассказали, что в доме есть печь, но она не работает, поэтому мужчина часто использовал утюг для обогрева своей комнаты. Предварительно, короткое замыкание проводки произошло из-за сильного напряжения. Пенсионер попытался потушить пожар, но огонь быстро распространился на вещи.
Ранее Life.ru рассказывал, что энергокризис в Приднестровье за сутки привёл к трём пожарам. Один человек получил ожоги. Кроме того, газом от бытовых приборов отравились два человека, в их числе пятилетний ребёнок. Напомним, что с 1 января прекратился транзит российского газа в Европу через Украину. В результате в Приднестровье было отключено центральное отопление. Более 120 населённых пунктов в республике остались без газоснабжения.
Life.ru / Kandinsky 3.1