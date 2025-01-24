Приднестровье обратилось в ООН, опасаясь гуманитарной катастрофы
Глава Приднестровья Красносельский обратился к генсеку ООН из-за энергокризиса
Фото © ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов
Президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой о помощи в предотвращении гуманитарной катастрофы, вызванной энергокризисом. Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел непризнанной республики.
В официальном сообщении указано, что президент Приднестровской Молдавской Республики попросил генерального секретаря и председателя Совета Безопасности ООН оказать содействие в решении проблемы топливно-энергетического кризиса и предотвращении гуманитарной ситуации в регионе.
Кроме того, в министерстве отметили, что аналогичные обращения были направлены главам государств России, Украины, США, а также руководителям ряда стран Европейского Союза, председателю Европейской комиссии, участникам международного формата «5 плюс 2» и Международному Комитету Красного Креста.
Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из России в Европу через Украину был прекращён. Это привело к отключению центрального отопления в Приднестровье, и более 120 населённых пунктов в непризнанной республике остались без газоснабжения. Президент Приднестровья Вадим Красносельский посетил Кремль для переговоров с российским руководством. По итогам встречи было объявлено, что Москва предоставит Тирасполю газ в качестве гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, добавив, что доставка газа в ПМР невозможна без участия Кишинёва.