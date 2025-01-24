Приднестровье обратилось в ООН, опасаясь гуманитарной катастрофы

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой о помощи в предотвращении гуманитарной катастрофы, вызванной энергокризисом. Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел непризнанной республики.

В официальном сообщении указано, что президент Приднестровской Молдавской Республики попросил генерального секретаря и председателя Совета Безопасности ООН оказать содействие в решении проблемы топливно-энергетического кризиса и предотвращении гуманитарной ситуации в регионе.