Жители Приднестровья вышли на митинги против газовой блокады Молдавии
В Приднестровье жители вышли на митинги с требованием к Молдавии пропустить газ
Тысячи граждан Приднестровья вышли на крупные митинги в приграничных с Молдавией городах Бендеры, Рыбница и Дубоссары. Люди требуют, чтобы соседи пропустили гуманитарный газ из России в страдающую от энергокризиса непризнанную республику.
Председатель Объединённого совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов заявил, что в Молдавии не понимают, с какими трудностями столкнулись граждане республики из-за их ограничений. Он в очередной раз продиктовал желание территории быть независимой и заключил, что Приднестровье выстоит перед лицом очередных трудностей.
Ранее глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье газ закончится через два дня, если не возобновить его поставки. Он добавил, что если газ не поступит до конца января — случится большая трагедия.
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