Жители Приднестровья вышли на митинги против газовой блокады Молдавии

Тысячи граждан Приднестровья вышли на крупные митинги в приграничных с Молдавией городах Бендеры, Рыбница и Дубоссары. Люди требуют, чтобы соседи пропустили гуманитарный газ из России в страдающую от энергокризиса непризнанную республику.

Председатель Объединённого совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов заявил, что в Молдавии не понимают, с какими трудностями столкнулись граждане республики из-за их ограничений. Он в очередной раз продиктовал желание территории быть независимой и заключил, что Приднестровье выстоит перед лицом очередных трудностей.