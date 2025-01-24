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24 января, 10:34

Жители Приднестровья вышли на митинги против газовой блокады Молдавии

В Приднестровье жители вышли на митинги с требованием к Молдавии пропустить газ

Тысячи граждан Приднестровья вышли на крупные митинги в приграничных с Молдавией городах Бендеры, Рыбница и Дубоссары. Люди требуют, чтобы соседи пропустили гуманитарный газ из России в страдающую от энергокризиса непризнанную республику.

Председатель Объединённого совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов заявил, что в Молдавии не понимают, с какими трудностями столкнулись граждане республики из-за их ограничений. Он в очередной раз продиктовал желание территории быть независимой и заключил, что Приднестровье выстоит перед лицом очередных трудностей.

Приднестровье может получить российский газ через «Турецкий поток» уже 1 февраля
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Ранее глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье газ закончится через два дня, если не возобновить его поставки. Он добавил, что если газ не поступит до конца января — случится большая трагедия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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