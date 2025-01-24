«Очень тяжело»: В Приднестровье раскрыли, сколько газа осталось в республике

В Приднестровье газ закончится через два дня, если не возобновить его поставки. Такое заявление сделал глава непризнанной республики Вадим Красносельский в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла. Через пару дней буквально закончится тот газ, который остаётся в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой», — подчеркнул он.

Красносельский дополнил, что ситуация окажется близка к катастрофе, если газ не поступит в Приднестровье до конца января. При этом поставки можно начать уже завтра, если Молдавия пропустит голубое топливо, указал глава республики. По его словам, Кишинёв препятствует поставкам энергоресурсов, обвиняя при этом Россию. Хотя Москва сделала всё возможное, чтобы наладить ситуацию.

Политик дополнил, что Кишинёв обещал в конце прошлого года обеспечить поставки газа в Приднестровье, однако после начала переговоров стал препятствовать этому. По его словам, к сожалению, ничего меняется, кроме лжи со стороны Молдавии.