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Регион
26 января, 12:41

Энергокризис в Приднестровье за сутки привёл к трём пожарам

За последние сутки в Приднестровье из-за энергетического кризиса случилось три пожара. Один человек получил ожоги. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел ПМР.

«За прошедшие сутки случилось три пожара, ожоги получил один человек (всего с 1 января – 57 возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка)», — говорится в сообщении министерства.

Помимо того, газом от бытовых приборов отравились два человека, в их числе пятилетний ребёнок. С начала года отравление угарным газом при использовании печи получили восемь человек, два из них погибли.

Приднестровье обратилось в ООН, опасаясь гуманитарной катастрофы
Приднестровье обратилось в ООН, опасаясь гуманитарной катастрофы

Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из России в Европу через Украину был остановлен. Это привело к отключению центрального отопления в Приднестровье, и более 120 населённых пунктов в непризнанной республике остались без газоснабжения. Президент Приднестровья Вадим Красносельский посетил Кремль для переговоров с российским руководством. По итогам встречи было объявлено, что Москва предоставит Тирасполю газ в качестве гуманитарной помощи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, добавив, что доставка газа в ПМР невозможна без участия Кишинёва.

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Shutterstock / FOTODOM / Zadorojnii Roman

Николай Рюмин
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