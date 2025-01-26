Энергокризис в Приднестровье за сутки привёл к трём пожарам

За последние сутки в Приднестровье из-за энергетического кризиса случилось три пожара. Один человек получил ожоги. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел ПМР.

«За прошедшие сутки случилось три пожара, ожоги получил один человек (всего с 1 января – 57 возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка)», — говорится в сообщении министерства.