В Раде раскрыли план Трампа по устранению Зеленского
Нардеп Дубинский: Трамп планирует устранить Зеленского с помощью выборов
Президент США Дональд Трамп не хочет сотрудничать с главарём киевского режима Владимиром Зеленский, поэтому планирует избавиться от него. Для этого хозяин Белого дома жаждет проведения выборов на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем», — пишет Дубинский.
Он утверждает, что бывшему комику уже дали ясно понять, что уцепиться за власть через боевые действия не получится. Поэтому в скором времени Зеленского заменят.
Ранее нардеп уже говорил, что Запад начал активную кампанию по «демонтажу» главаря киевского режима. Сам Зеленский продолжает удержать власть в своих руках, поэтому заявляет о готовности начать переговоры с Россией. Но единственное условие — они состоятся после встречи с американским президентом.
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