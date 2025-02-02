Президент США Дональд Трамп не хочет сотрудничать с главарём киевского режима Владимиром Зеленский, поэтому планирует избавиться от него. Для этого хозяин Белого дома жаждет проведения выборов на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем», — пишет Дубинский.