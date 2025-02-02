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2 февраля, 14:06

В Раде раскрыли план Трампа по устранению Зеленского

Нардеп Дубинский: Трамп планирует устранить Зеленского с помощью выборов

Президент США Дональд Трамп не хочет сотрудничать с главарём киевского режима Владимиром Зеленский, поэтому планирует избавиться от него. Для этого хозяин Белого дома жаждет проведения выборов на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем», — пишет Дубинский.

Он утверждает, что бывшему комику уже дали ясно понять, что уцепиться за власть через боевые действия не получится. Поэтому в скором времени Зеленского заменят.

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Ранее нардеп уже говорил, что Запад начал активную кампанию по «демонтажу» главаря киевского режима. Сам Зеленский продолжает удержать власть в своих руках, поэтому заявляет о готовности начать переговоры с Россией. Но единственное условие — они состоятся после встречи с американским президентом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Ольга Сливченко
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