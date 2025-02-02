В Раде заявили о старте кампании США по «демонтажу» Зеленского
Нардеп Дубинский: США начали кампанию по «демонтажу» Зеленского
Американские власти готовят почву для отстранения Владимира Зеленского. О намерениях Штатов снять бывшего актёра с должности заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Так нардеп прокомментировал недавнее интервью журналиста Такера Карлсона, где экс-ведущий Fox News в открытую назвал Зеленского диктатором.
«Это начало кампании по демонтажу «пересидента», — уверен Дубинский.
А тем временем Зеленский выразил готовность перейти к диалогу с Россией сразу же после встречи с Дональдом Трампом. Впрочем, отставной комик может оказаться за бортом дипломатического процесса, так как Вашингтон хочет видеть на его месте другого человека.
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