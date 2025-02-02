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2 февраля, 01:39

В Раде заявили о старте кампании США по «демонтажу» Зеленского

Нардеп Дубинский: США начали кампанию по «демонтажу» Зеленского

Американские власти готовят почву для отстранения Владимира Зеленского. О намерениях Штатов снять бывшего актёра с должности заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Так нардеп прокомментировал недавнее интервью журналиста Такера Карлсона, где экс-ведущий Fox News в открытую назвал Зеленского диктатором.

«Это начало кампании по демонтажу «пересидента», — уверен Дубинский.

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А тем временем Зеленский выразил готовность перейти к диалогу с Россией сразу же после встречи с Дональдом Трампом. Впрочем, отставной комик может оказаться за бортом дипломатического процесса, так как Вашингтон хочет видеть на его месте другого человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Тимур Хингеев
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