Зеленский впал в истерику из-за «соучастников» России в конфликте на Украине
Зеленский: Нарушение санкций против РФ должно трактоваться как соучастие в СВО
Третьи страны, которые нарушают санкции против России, должны расцениваться как соучастники украинского конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский в своих соцсетях.
«Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизни, должен за это отвечать», — сказал Зеленский.
По его мнению, на данный момент Россия эффективно противодействует санкциям только из-за помощи других стран. Глава киевского режима уверен, что в вооружении РФ есть иностранные компоненты, поэтому ограничения должны быть настолько жёсткими, чтобы их невозможно было обойти. Зеленский подчеркнул, что не должно быть никаких способов поставки в Россию критически важных компонентов для оборонной промышленности.
Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хочет отменить санкции Евросоюза против России. По словам политика, эти ограничения наносят серьёзный ущерб всей экономике. Например, Венгрия за три года потеряла 19 миллиардов евро. Именно поэтому Орбан постоянно заводит разговор об отмене ограничений во время встреч с коллегами в Брюсселе. Кроме того, Венгрия недавно вовсе решила отказаться от санкций против России. Будапешт заявил, что также может наложить вето на их очередное продление.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin