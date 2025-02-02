Зеленский впал в истерику из-за «‎соучастников» России в конфликте на Украине

Третьи страны, которые нарушают санкции против России, должны расцениваться как соучастники украинского конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский в своих соцсетях.

«Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизни, должен за это отвечать», — сказал Зеленский.

По его мнению, на данный момент Россия эффективно противодействует санкциям только из-за помощи других стран. Глава киевского режима уверен, что в вооружении РФ есть иностранные компоненты, поэтому ограничения должны быть настолько жёсткими, чтобы их невозможно было обойти. Зеленский подчеркнул, что не должно быть никаких способов поставки в Россию критически важных компонентов для оборонной промышленности.