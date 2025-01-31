Орбан заявил о желании Венгрии отменить санкции ЕС против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на отмену санкций Евросоюза против России, подчеркивая, что они наносят серьёзный ущерб экономике всего сообщества. Заявление он озвучил в эфире радиостанции Kossuth .

Он отметил, что за три года Венгрия понесла убытки в размере 19 миллиардов евро. По этой причине Орбан регулярно поднимает вопрос отмены ограничений на встречах с коллегами в Брюсселе.