Орбан заявил о желании Венгрии отменить санкции ЕС против России
Орбан: Санкции ЕС против РФ наносят ущерб экономике и должны быть отменены
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на отмену санкций Евросоюза против России, подчеркивая, что они наносят серьёзный ущерб экономике всего сообщества. Заявление он озвучил в эфире радиостанции Kossuth.
Он отметил, что за три года Венгрия понесла убытки в размере 19 миллиардов евро. По этой причине Орбан регулярно поднимает вопрос отмены ограничений на встречах с коллегами в Брюсселе.
Напомним, Венгрия ЕС решила отказаться от санкций против России и пригрозила, что наложит вето на их очередное продление. Накануне стало известно, что Будапешт не станет препятствовать продлению ограничений, если венгерская сторона получит от ЕК гарантии собственной энергетической безопасности. Позднее Сийярто заявил, что Венгрия получила от ЕК гарантии.
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