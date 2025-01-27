Венгрия согласилась на санкции против России с одним условием

Венгрия готова будет одобрить продление антироссийских санкций Евросоюза, если в Еврокомиссии предоставят Будапешту гарантии, что его энергетическая безопасность будет в полном порядке. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто у себя на странице в соцсети.

«Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза голос Венгрии будет зависеть от того, даст ли ЕК гарантию, что в будущем она будет предпринимать необходимые действия во всех случаях, когда энергетическая безопасность стран — участниц ЕС окажется под угрозой, которая исходит из-за пределов сообщества», — пояснил дипломат.