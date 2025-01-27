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Регион
27 января, 10:03

Венгрия согласилась на санкции против России с одним условием

Сийярто: Венгрия одобрит пролонгацию санкций против РФ, если ЕК даст гарантии

Здание Парламента Венгрии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konoplytska

Здание Парламента Венгрии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konoplytska

Венгрия готова будет одобрить продление антироссийских санкций Евросоюза, если в Еврокомиссии предоставят Будапешту гарантии, что его энергетическая безопасность будет в полном порядке. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто у себя на странице в соцсети.

«Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза голос Венгрии будет зависеть от того, даст ли ЕК гарантию, что в будущем она будет предпринимать необходимые действия во всех случаях, когда энергетическая безопасность стран — участниц ЕС окажется под угрозой, которая исходит из-за пределов сообщества», — пояснил дипломат.

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Венгрия уже довольно давно ведёт борьбу за свою энергетическую безопасность. ЕС всё ещё рвётся поддерживать Украину во всём, но поддержка Киева путём санкций вредит самому Евросоюзу, на что неоднократно указывал венгерский премьер Орбан. Но европейские политики в своей правоте уверены и зачастую угрожают Венгрии последствиями, если та не одобрил их идеи относительно введения новых ограничений против РФ. Ранее за такие выходки ЕС лишил Будапешт дотаций в размере 1,04 млрд евро, за «несоблюдение демократии».

Владимир Озеров
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