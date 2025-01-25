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Регион
25 января, 15:16

Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки санкций против РФ

Туск: Орбана ждут последствия в случае блокировки антироссийских санкций ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил жёсткую позицию в отношении действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, особенно касающихся возможной блокировки санкций против России. Так, он предупредил, что если глава венгерского кабмина предпримет такие действия, это может восприниматься как сигнал о том, что он «играет в команде Путина».

«Если Орбан заблокирует европейские санкции в ключевой момент войны, будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей», — написал Туск в соцсети Х.

Напомним, на днях Орбан призвал Евросоюз прекратить санкционную политику в отношении Москвы, так как она не принесла ожидаемых результатов. Глава венгерского правительства также подчеркнул, что эти ограничения лишь вредят самой Европе.

Путин сомневается, что Трамп введёт против России санкции, вредящие США
Путин сомневается, что Трамп введёт против России санкции, вредящие США
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ТАСС / Denes Erdos

Наталья Демьянова
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