Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки санкций против РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил жёсткую позицию в отношении действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, особенно касающихся возможной блокировки санкций против России. Так, он предупредил, что если глава венгерского кабмина предпримет такие действия, это может восприниматься как сигнал о том, что он «играет в команде Путина».

«Если Орбан заблокирует европейские санкции в ключевой момент войны, будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей», — написал Туск в соцсети Х.