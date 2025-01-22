Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 02:50

«Навредили самой Европе»: Орбан призвал ЕС снять санкции с России

Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС отказаться от санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Европейскому союзу прекратить санкционную политику в отношении России, так как она не принесла ожидаемых результатов. Политик высказался об этом на своей странице в социальной сети Х.

«Пора обсудить санкции! Удалось ли с их помощью завершить войну? Нет. Причинили ли они вред российской экономике? Нет. Нашла ли Европа альтернативу российским энергоресурсам? Нет», — написал венгерский лидер.

Глава венгерского правительства также подчеркнул, что эти меры лишь вредят самой Европе.

Орбан раскрыл виновников возможного кризиса в Европе
Орбан раскрыл виновников возможного кризиса в Европе

«Санкции, придуманные в Брюсселе, достигли единственного результата: они подорвали конкурентоспособность экономики Европы. Пришло время для изменений!» — подчеркнул Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Брюссель не должен питать иллюзий о победе над Россией, и что европейские войска якобы могли бы пройти по Красной площади в Москве. На его взгляд, ЕС следует открыть дипломатические пути для дискуссии о мире на Украине.

Обложка ©

Life.ru

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar