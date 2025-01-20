Брюссель не должен заблуждаться, что сможет победить Россию, а европейские солдаты будут маршировать по Красной площади в Москве. Поэтому ЕС должен открыть дипломатические каналы для обсуждения мира на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На конференции, посвящённой итогам председательства его страны в Совете ЕС, он напомнил, что только Будапешт поднял «флаг мира» и начал диалог с Москвой и Киевом. По словам Орбана, «если на Европейском континенте начнётся война, то проиграют все», конфликт уже наносит ущерб европейской экономике.

«Но неужели мы думаем, что наши солдаты будут маршировать под флагом Европейского союза на Красной площади в Москве? Если мы так не думаем, то должны держать открытыми дипломатические каналы для переговоров. Мы так и поступили, даже если смогли сделать это только на национальной основе, поскольку большинство государств — членов ЕС по-прежнему выступают против мира», — подчеркнул Орбан.