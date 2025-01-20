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20 января, 14:23

Орбан отрезвил ЕС насчёт планов «пройти маршем» по Красной площади

Орбан: ЕС не должен думать, что его солдаты пройдут маршем по Красной площади

Виктор Орбан. Фото © Life.ru

Виктор Орбан. Фото © Life.ru

Брюссель не должен заблуждаться, что сможет победить Россию, а европейские солдаты будут маршировать по Красной площади в Москве. Поэтому ЕС должен открыть дипломатические каналы для обсуждения мира на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На конференции, посвящённой итогам председательства его страны в Совете ЕС, он напомнил, что только Будапешт поднял «флаг мира» и начал диалог с Москвой и Киевом. По словам Орбана, «если на Европейском континенте начнётся война, то проиграют все», конфликт уже наносит ущерб европейской экономике.

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«Но неужели мы думаем, что наши солдаты будут маршировать под флагом Европейского союза на Красной площади в Москве? Если мы так не думаем, то должны держать открытыми дипломатические каналы для переговоров. Мы так и поступили, даже если смогли сделать это только на национальной основе, поскольку большинство государств членов ЕС по-прежнему выступают против мира», — подчеркнул Орбан.

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Кстати, ранее Орбан заявлял, что боевые действия на Украине завершатся в 2025 году. По прогнозу венгерского политика, конфликт закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон. Какой, догадаться не сложно, – венгерский премьер не раз отмечал, что Киев уже проиграл в конфликте. Также премьер-министр Венгрии считает, что после окончания конфликта на Украине западные страны отменят санкции против России.

Александра Вишнякова
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