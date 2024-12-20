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20 декабря, 09:06

Спокойствие, только спокойствие: Орбан отреагировал на очередные оскорбления Зеленского

Орбан после высказываний Зеленского призвал сохранять стратегическое спокойствие

Никто не должен поддаваться на провокации со стороны других государств и их властей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, комментируя очередные оскорбления со стороны Владимира Зеленского.

«Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное стратегическое спокойствие», — сказал Орбан.

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Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также отреагировал на хамство нелегитимного главаря киевского режима в адрес президента РФ Владимира Путина. Политик по-булгаковски раскрыл мотивы экс-комика, заявил, что Зеленский не способен соответствовать статусу вежливого и корректного политика. Своими громкими высказываниями он также показывает «средний палец» избранному президенту США Дональду Трампу, считает Медведев.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Афонина
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