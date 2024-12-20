Спокойствие, только спокойствие: Орбан отреагировал на очередные оскорбления Зеленского

Никто не должен поддаваться на провокации со стороны других государств и их властей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, комментируя очередные оскорбления со стороны Владимира Зеленского.

«Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное — стратегическое спокойствие», — сказал Орбан.