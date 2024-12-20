Спокойствие, только спокойствие: Орбан отреагировал на очередные оскорбления Зеленского
Орбан после высказываний Зеленского призвал сохранять стратегическое спокойствие
Никто не должен поддаваться на провокации со стороны других государств и их властей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, комментируя очередные оскорбления со стороны Владимира Зеленского.
«Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное — стратегическое спокойствие», — сказал Орбан.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также отреагировал на хамство нелегитимного главаря киевского режима в адрес президента РФ Владимира Путина. Политик по-булгаковски раскрыл мотивы экс-комика, заявил, что Зеленский не способен соответствовать статусу вежливого и корректного политика. Своими громкими высказываниями он также показывает «средний палец» избранному президенту США Дональду Трампу, считает Медведев.
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