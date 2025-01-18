Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 13:31

Орбан раскрыл виновников возможного кризиса в Европе

Орбан: Действия Украины и США угрожают Европе новым энергетическим кризисом

Прекращение Киевом транзита российского газа и санкции США против топливных компаний РФ угрожают Европе пучиной энергетического кризиса. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Украинцы перекрыли трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, а американская администрация ввела санкции, которые вызвали рост цен на энергоносители в Европе. Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису», — сказал Орбан в видеообращении, которое было показано венгерским телевидением.

Зеленский думал, что задал Фицо провокационный вопрос, но жёстко опозорился
Зеленский думал, что задал Фицо провокационный вопрос, но жёстко опозорился

Ранее помощник государственного секретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Незалежная никогда не пойдёт на возобновление прокачки газа РФ в Европу через свою территорию. Напомним, что «Газпром» остановил транзит через Украину 1 января в 08:00. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал открытое письмо Владимиру Зеленскому и пригласил его на встречу на тему возобновления поставок топлива. В ответ главарь режима продолжил кривляться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar