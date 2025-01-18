Орбан раскрыл виновников возможного кризиса в Европе

Прекращение Киевом транзита российского газа и санкции США против топливных компаний РФ угрожают Европе пучиной энергетического кризиса. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Украинцы перекрыли трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, а американская администрация ввела санкции, которые вызвали рост цен на энергоносители в Европе. Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису», — сказал Орбан в видеообращении, которое было показано венгерским телевидением.