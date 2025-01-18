Орбан раскрыл виновников возможного кризиса в Европе
Орбан: Действия Украины и США угрожают Европе новым энергетическим кризисом
Прекращение Киевом транзита российского газа и санкции США против топливных компаний РФ угрожают Европе пучиной энергетического кризиса. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем.
«Украинцы перекрыли трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, а американская администрация ввела санкции, которые вызвали рост цен на энергоносители в Европе. Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису», — сказал Орбан в видеообращении, которое было показано венгерским телевидением.
Ранее помощник государственного секретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Незалежная никогда не пойдёт на возобновление прокачки газа РФ в Европу через свою территорию. Напомним, что «Газпром» остановил транзит через Украину 1 января в 08:00. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал открытое письмо Владимиру Зеленскому и пригласил его на встречу на тему возобновления поставок топлива. В ответ главарь режима продолжил кривляться.
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