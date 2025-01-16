В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа
Помощник госсекретаря США Пайетт: Украина не возобновит транзит газа из России
Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина больше никогда не возобновит транзит российского газа. Во время выступления в Вашингтоне он подчеркнул, что обратного пути не существует.
Пайетт отметил, что в Европе наблюдается «конец зависимости» от российской энергетики, что, по его мнению, способствует «драматическому росту» индустрии сжиженного природного газа в США.
Напомним, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В российской компании заявили, что прекращение действия соглашения украинской стороны о транзите утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности. Остающиеся в хранилищах Европы запасы топлива быстро истощаются. Самая тяжёлая ситуация складывается в Словакии и Молдавии.
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