В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина больше никогда не возобновит транзит российского газа. Во время выступления в Вашингтоне он подчеркнул, что обратного пути не существует.

Пайетт отметил, что в Европе наблюдается «конец зависимости» от российской энергетики, что, по его мнению, способствует «драматическому росту» индустрии сжиженного природного газа в США.