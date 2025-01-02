Евросоюз лишил Венгрию дотаций в размере 1,04 млрд евро

Европейский союз отказал Венгрии в предоставлении финансовой помощи на сумму 1,04 миллиарда евро. Такое решение озвучила пресс-служба Еврокомиссии, сообщило агентство Agence France Press.

Причиной стало несоблюдение Будапештом демократических норм. Для восстановления доступа к замороженным средствам Венгрия должна была провести реформы в правовой сфере до конца 2024 года.

Основное внимание уделялось борьбе с коррупцией, а также вопросам финансирования политических партий и обеспечения независимости СМИ. Эти средства предназначались для поддержки экономически слабых регионов страны.