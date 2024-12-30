Карта в атласе спровоцировала дипломатический конфликт между Румынией и Венгрией

Министерство иностранных дел Румынии выразило протест против распространения Венгрией национального атласа, который был подарен делегациям союзников Будапешта в НАТО. На картах часть современной территории Румынии представлена в составе Венгрии с указанием данных о демографических изменениях в регионе.

«Министерство иностранных дел передало через посла Румынии в НАТО своё неодобрение по поводу распространения соответствующего атласа, который носит провокационный характер», — говорится в заявлении.

Такие действия не способствуют укреплению отношений двух держав и подрывают двустороннее сотрудничество, считают в ведомстве. По мнению румынских дипломатов, вопросы общей истории должны решаться исключительно в рамках научных исследований, а не политических жестов.