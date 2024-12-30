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Регион
29 декабря, 22:06

Карта в атласе спровоцировала дипломатический конфликт между Румынией и Венгрией

МИД Румынии счёл провокационным атлас Венгрии со своими территориями

Министерство иностранных дел Румынии выразило протест против распространения Венгрией национального атласа, который был подарен делегациям союзников Будапешта в НАТО. На картах часть современной территории Румынии представлена в составе Венгрии с указанием данных о демографических изменениях в регионе.

«Министерство иностранных дел передало через посла Румынии в НАТО своё неодобрение по поводу распространения соответствующего атласа, который носит провокационный характер», — говорится в заявлении.

Такие действия не способствуют укреплению отношений двух держав и подрывают двустороннее сотрудничество, считают в ведомстве. По мнению румынских дипломатов, вопросы общей истории должны решаться исключительно в рамках научных исследований, а не политических жестов.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Тимур Хингеев
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