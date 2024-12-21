В Румынии должны взять назад свои слова по поводу «вмешательства» России в их президентские выборы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, обвинения Бухареста являются не только бездоказательными, но и смехотворными.

«Это фантастика. <...> Бухаресту стоило бы объясниться. И, помимо всего прочего, учитывая, что столько грязи в очередной раз было вылито на нашу страну, еще и забрать свои слова обратно», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Недавно в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности и нормализацию отношений с РФ. Кроме того, он уверен, что НАТО делает страну небезопасной. Его соперница из оппозиции Елена Ласкона поддерживает развитие отношений с США. Она набрала только 19,18% голосов. 6 декабря суд Румынии отменил итоги первого тура выборов. По данным суда, румынские избиратели якобы были дезинформированы в ходе предвыборной кампании, поскольку один из кандидатов использовал «агрессивную пропаганду путём чрезмерной эксплуатации алгоритмов платформ социальных сетей».